Genç yaşta Fenerbahçe forması giyen, hatta bir dönem Sarı Lacivertli taraftarların çok şey beklediği oyunculardan olup beklenen tırmanışı gösteremeyen Olcan Adın sosyal medyada genelde Sarı Lacivertliler aleyhine yorumlarıyla biliniyor. Galatasaraylılığı önplanda olan oyuncu Fenerbahçe - Erzurumspor maçının başında Sarı Lacivertliler lehine verilen penaltıya da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Önce VAR'ın kontrol ettiği daha sonra da Mete Kalkavan'ın ekrandan izleyip çaldığı penaltı pozisyonuna itiraz eden Olcan Adın, "Şimdi soruyorum size bu penaltı pozisyonunu hangi ülke futbolu verir beni biri aydınlatsın sevinirim" dedi.

Olcan'ın bu tweet'i kısa sürede onlarca "RT" ve yüzlerce "FAV" aldı.







