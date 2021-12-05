Formula 1'de şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. İlk şampiyonluğunun peşinde koşan Red Bull pilotu Max Verstappen ile 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kozlarını Suudi Arabistan Grand Prix'sinde paylaştılar.

2 kez kırmız bayrağın çıktığı sayısız kazanın meydana geldiği olaylı yarışı Mercedes takımından Lewis Hamilton kazandı. Max Verstappen ise damalı bayrağı 2. sırada geçti.

Olaylı yarışı kazanan Lewis Hamilton puanını 369.5'a yükselterek, sezonun son yarışı öncesi Max Verstappen ile puanını eşitlemeyi başardı.

Podyumun son basamağına ise Mercedes'ten Valtteri Bottas çıktı.





Yarışı değiştiren 14. tur

Yarışa Lewis Hamilton, ilk sıradan, Max Verstappen ise dün gerçekleştirilen sıralama turlarında yaptığı hata sonucu 3. sıradan başladı. İlk turlarda Lewis Hamilton liderliğini korurken yarış içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Ancak 14. turda Haas'tan Mick Schumacher'in kazası nedeniyle yarışın bütün gidişatı değişti.

Kaza nedeniyle ilk olarak güvenlik aracı çıktı, bu süreçte bundan yararlanmak isteyen Mercedes, sürücülerini pite çağırdı, Verstappen ise yola devam etti. Ancak bariyerlerin onarılması ve pistin temizlenmesi için yarış kontrol kırmızı bayrak kararı verdi. Böylelikle Max Verstappen yarışta ilk sıraya oturmuş oldu.

Kırmızı bayrağın ardından durarak start kararı alındı. Start anında Hamilton Verstappen'den çok daha iyi kalktı ve Verstappen'i geride bıraktı. Verstappen ikinci virajda ise pist dışına taşarak, Hamilton'dan yerini geri aldı. Arka taraflarda yaşanan kazalar nedeniyle tekrardan kırmızı bayrak çıkarak yarışa ara verildi.

Ancak Verstappen'den, Hamilton'ı pist dışından geçtiği için hem Ocon'a hem de Hamilton'a yer vermesi istendi. Böylelikle 3. kez yapılan startta Verstappen 3. sıradan başladı. Ancak harika bir kalkış yapan Hollandalı pilot ilk virajda ilk sırayı eline geçirdi

Yarışın 38. turunda şampiyonluk için başa baş mücadele eden Hamilton ile Verstappen arasında temas meydana geldi. Hollandalı pilota pist sınırlarını ihlal edip kendine avantaj sağladığı için beş saniye ceza verildi. 43. turda pist üzerinde Verstappen'i geçip yarışın liderliğine oturan Hamilton, Suudi Arabistan GP'sini kazandı

Son yarışta daha fazla puan toplayan kazanacak

Nefesleri kesen Formula 1 sezonunda şampiyonluk düğümü gelecek hafta düzenlenecek olan Abu Dhabi yarışında çözülecek. Son yarışa aynı puanla giren Max Verstappen ile Lewis Hamilton'dan kim rakibinin önünde yarışı tamamlarsa kupaya o uzanacak.