Ligue 1’in 6. haftasında Lens, son şampiyon Lille’i ağırladı. Lens, 74. dakikada Przemyslaw Frankowski’nin attığı golle galip geldi. Lille’de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Namağlup yoluna devam eden Lens, 12 puana ulaştı. Bu sezon 6. maçında 5. kez puan kaybeden Lille, 5 puanda kaldı.

Öte yandan, devre arasında ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saha boşaltıldıktan sonra ikinci yarı gecikmeli başladı.







