NBA 'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Normal süresi 112-112 eşitlikle sona eren çekişmeli mücadelede Los Angeles Lakers, uzatma bölümünde yaptığı iyi savunmanın yardımıyla deplasmanda Indiana Pacers'ı 124-116 mağlup etti.

19 yıllık kariyerinde ilk kez aldığı men cezasını çekmesinin ardından yeniden sahaya çıkan Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James, bu maçta eylemleriyle yine başroldeydi.

39 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla sahanın en skorer oyuncusu olan ve galibiyette başrolü oynayan James, maç sırasında tribünlerin ilk sırasında oturan iki seyirciyi korumalara şikayet ederek sahadan çıkarılmalarına yol açtı.

Maç sonu konu hakkında açıklamalarda bulunan James, söz konusu taraftarların kendisine uygunsuz ifadelerde bulunduğunu belirterek, "Benim taraftara söylememem gereken, taraftarın da bana söylememesi gereken ifadelerle karşılaştım. Bu nedenle sahadan çıkartılmalarını talep ettim." diye konuştu.

Gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 115-120

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 116-124 (uzatmada)

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 99-106

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 104-123

Houston Rockets-Chicago Bulls: 118-113

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-126

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 114-93

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 113-101

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 127-102

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 104-110

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 106-124

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 116-96

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 125-121