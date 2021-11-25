Olaylı maçta LeBron James'li Lakers, Indiana'yı uzatmada geçti
NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı uzatma sonucunda 124-116 mağlup ederken bir önceki Detroit maçında oyundan atılan LeBron James, bu kez seyircilerle yaşadığı olay nedeniyle dikkat çekti.
NBA 'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Normal süresi 112-112 eşitlikle sona eren çekişmeli mücadelede Los Angeles Lakers, uzatma bölümünde yaptığı iyi savunmanın yardımıyla deplasmanda Indiana Pacers'ı 124-116 mağlup etti.
19 yıllık kariyerinde ilk kez aldığı men cezasını çekmesinin ardından yeniden sahaya çıkan Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James, bu maçta eylemleriyle yine başroldeydi.
39 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla sahanın en skorer oyuncusu olan ve galibiyette başrolü oynayan James, maç sırasında tribünlerin ilk sırasında oturan iki seyirciyi korumalara şikayet ederek sahadan çıkarılmalarına yol açtı.
Maç sonu konu hakkında açıklamalarda bulunan James, söz konusu taraftarların kendisine uygunsuz ifadelerde bulunduğunu belirterek, "Benim taraftara söylememem gereken, taraftarın da bana söylememesi gereken ifadelerle karşılaştım. Bu nedenle sahadan çıkartılmalarını talep ettim." diye konuştu.
Gecenin sonuçları
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 115-120
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 116-124 (uzatmada)
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 99-106
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 104-123
Houston Rockets-Chicago Bulls: 118-113
Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-126
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 114-93
Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 113-101
New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 127-102
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 104-110
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 106-124
Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 116-96
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 125-121