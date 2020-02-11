Olayların adamı Belhanda!

Galatasaray formasıyla bu sezon 22 karşılaşmada 5 gol 1 asistlik performans ile oynayarak vasat altı bir performans sergileyen Belhanda saha dışındaki paylaşımıyla da gündeme geldi. Sosyal medya hesabından CZN Burak ile yemek yaptığı videoyu paylaşan Belhanda, oynadığı futbol ile olmasa da bu hareketiyle spor medyasının gündemine oturdu. Fanatik Tv'nin yeni programı FanZin'de ise spor magazininin gündemine oturan olayların tamamı incelenmeye başlandı. Bu ve bunun gibi içeriklerin daha fazlası için siz de kanalımıza abone olabilirsiniz!

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