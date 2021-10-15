Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop'un Stefan Kuntz tercihini eleştirdi.

Radyo Gol'e konuşan Arslan, "Hamit Altıntop'un teknik adam hamlesini yanlış buluyorum. Kendi vatandaşınıza güvenmiyorsanız kimlik değiştirin. Avrupa'da oynayan futbolcular bu yüzden Türkiye'de çalışan teknik adamları küçümsüyorlar." dedi.









Cihat Arslan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Sakatlıklar yaşadık, covid durumları yaşadık ama bunlara rağmen daha fazla puan toplamalıydık. Bu takımın %50'si sakatlıklardan dolayı oynamadı. Bu hafta galibiyet için iyi hazırlandık, galibiyet istiyoruz.

Bina taşınamaz haldeyse inşaya sıfırdan başlamalısınız. Ancak gerçekten sıfır noktasında mıyız ? Piontek dönemini hatırlıyoruz. Piontek Avrupa Şampiyonu olarak gelmişti. Piontek dönemi puan olarak başarısız bir dönemdi ancak bırakılan yapı çok kıymetliydi. Birçok antrenöre de yol açtı ve onların başarılı kılınmasında ana sebep oldu. Belki Stefan Kuntz'un hayalinde de bu olabilir.

Hamit Altıntop'un teknik adam hamlesini yanlış buluyorum. Kendi vatandaşınıza güvenmiyorsanız kimlik değiştirin. Avrupa'da oynayan futbolcular bu yüzden Türkiye'de çalışan teknik adamları küçümsüyorlar, Federasyon çaycısını değiştirmeye güç yetiremiyor. Ülke futbolunu mu değiştirecek?







