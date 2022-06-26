Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ancak Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü beklenen başarıyı yakalayamayan Paris Saint-Germain'de Neymar hakkında olay bir iddia ortaya atıldı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Neymar, PSG başkanı Nasser Al Khelaifi'nin açıklamalarının ardından 5 yıldır formasını giydiği kulüpten ayrılmayı düşünüyor.

Neler söyledi?

PSG başkanı Nasser Al Khelaifi, geçtiğimiz günlerde takımın eksiklikleri hakkında konuşmuş ve Neymar'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı konusunda net bir açıklama yapmamıştı.

Neymar'ın olası bir ayrılığına yönelik soruya Nasser Al Khelaifi, "Size söyleyebileceğim şey, tüm oyuncuların geçen sezondan çok daha fazlasını yapmasını beklediğimiz. Çok daha fazla! Hepsinin yüzde 100 olması gerekiyor. Açıkçası, yeterince iyi değildik. Gelecek sezon için hedef açık: her gün yüzde 200 çalışmak." sözleri ile cevap vermişti.

Bu açıklamalar nedeniyle Neymar'ın takımdan ayrılmayı değerlendirmeye başladığı iddia edildi.

Mali şartlar

Ancak mali olarak Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılması oldukça zor. Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Neymar'ın yüksek maaşı olası taliplerin ve transferin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

2017 yılında 222 milyon Euro'luk, Avrupa futbolunu adeta sarsan bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olan Neymar, performansıyla sık sık eleştirlerin odağında yer almıştı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon PSG ile 28 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.

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