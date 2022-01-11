Fenerbahçe 'de teknik direktör belirsizliği devam ederken, takımın başarılı stoperi Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Sarı-Lacivertli ekibe transfer olan Güney Koreli futbolcunun, kulüp içerisindeki belirsizlik nedeni ile takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.

Kim Min-Jae için endişeli olduğunu dile getiren Koreli gazeteci Jason Hanshin Lee'nin aktardığı bilgiye göre henüz yeni teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de iç sorunlar çözülmez ise 25 yaşındaki stoper, teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabilir.

Jason Hanshin Lee, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"Fenerbahçe'deki Kim Min-Jae için endişeliyim. Kulüp bir kargaşa içinde gibi görünüyor ve kariyerinde bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir antrenörü yok. Fenerbahçe iç sorunlarını çözemezse, teklif gelmesi halinde Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması sürpriz olmaz."

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör ile anlaşılmasının bir-iki haftalık bir süreç olabileceğini söylemişti.







