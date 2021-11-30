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Olay iddia! Beşiktaş Abel Ferreira ile temasa geçti

Brezilya basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira ile temasa geçti.

30 Kasım 2021, Salı 15:50 Son Güncelleme:
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Olay iddia! Beşiktaş Abel Ferreira ile temasa geçti

Süper Lig 'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş 'la ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira ile temasa geçti.

Siyah Beyazlı ekibin son olarak Giresunspor'a sahasında yenildiği maçın ardından Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Ancak Teknik heyet ve yönetim arasında gerçekleştirilen toplantıda tola devam kararı alındı. 

Brezilya basınından ortaya atılan bu iddia sonrası tarafların nasıl bir yanıt vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu. 

Abel Fereira ismi, sezon başında Fenerbahçe 'yle de anılıyordu. Poretkizli teknik adamın kariyerinde Braga, PAOK Saloniki ve Palmeiras teknik direktörlükleri yer alıyor. 42 yaşındaki teknik adam, Palmeiras'ta maç başına 1.77 puan ortalamasını tutturdu. 


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