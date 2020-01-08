Olay adam Arda Turan boşa çıktı!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim’in arasını açan Arda Turan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcu dün Başakşehir’le yollarını ayırdığını açıkladı. Ardan sosyal medyada, “Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık” ifadelerini kullandı.

Arda Turan’ın bonservisi hâlâ Barcelona’da bulunurken, Marca Gazetesi ise Barça’nın Arda’ya kapıları kapattığını, kulüp bulmasını istediğini yazdı. Mustafa Cengiz’in, “Gündemimizde yok” dediği, Terim’in ise “Ben o ifadeyi kullanmazdım” diyerek sahip çıktığı Arda’nın kariyerini nerede sürdüreceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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