Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Olanlar Oldu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Olanlar Oldu'nun yönetmenliğini Hakan Algül yapmıştı. Ege'nin sakin bir kasabasında hayatını tur tekneciliği yaparak kazanan Zafer'in hayatı, tanıştığı bir oyuncuya aşık olmasıyla değişiyor. Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Olanlar Oldu filmi ile ilgili detaylar internet üzerinden araştırılıyor.

Olanlar Oldu konusu ne?

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.

Olanlar Oldu filmi ne zaman, nerede çekildi?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi’nde yer alan Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

BKM'nin yapımcılığını gerçekleştirdiği, Ata Demirer’in hem senaryosunu yazıp hem de başrolde oynadığı “Olanlar Oldu” filmi 20 Ocak 2017'de vizyona girdi.

Olanlar Oldu oyuncuları kim?

Ata Demirer Olanlar Oldu’da hem bir tekne kaptanı hem de 60'lı yaşlarda Döndü karakterini canlandırıyor. Ata Demirer’e kadroda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon eşlik ediyor.

Ata Demirer – Zafer / Döndü

Tuvana TürkaY – Aslı

Ülkü Duru – Fahriye

Salih Kalyon – İbrahim kaptan