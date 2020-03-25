Okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzadı mı?

Okulların ne zaman açılacağına ilişkin toplantı yapan Bilim Kurulu öğrencilerin ve velilerin meraklarını giderdi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Nisan perşembe günü okullar açılacak. 16-22 Mart 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapan ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün okula gitmeyen öğrenciler 23 Mart pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitime başlamıştı. Türkiye'de görülen vaka sayılarının artması sebebiyle okulların açılma tarihi değişti.

SON YAYIMLANAN ÇALIŞMA TAKVİMİ (2019 - 2020)

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başladı.

16-22 Mart 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verildi. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime geçilecek. Planlamaya göre 30 Mart pazartesi günü okullar açılacak.

30 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ERDOĞAN'DAN TATİL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların ne zaman açılacağını merak edenler için açıklama yaptı. Erdoğan,"Ben bilim kurulunun bu konudaki görünüşünü çok önemsiyorum. Uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Bilim kurulu ne diyorsa ona uyalım çünkü işin ehli onlar onların tavsiyesinde gitmekte fayda var. İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." dedi. Sağlık Bakanlığı’ndaki Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat 19:15'te ortak basın açıklaması yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TATİL AÇIKLAMASI

Okullar haftaya açılacak mı sorusunu gündemdeki en önemli başlıkla arasında yerini korurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında önemli ifadeler kullandı. Koca; Milli Eğitim Bakanlığı'mızla çarşamba günü Bilim Kurlumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Dolayısıyla Bilim Kurulu'nda çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız.”

MEB OKULLARIN AÇILIP AÇILMAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir eksiğimiz yok. Yarın denilse yarın başlarız ancak bu tamamen sağlıkla ilgili bir durum. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz, bu hafta tekrar görüşeceğiz ve gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Okullar hiç açılmasa da ona dair planımız var. Elimizde bitmiş bir paket var. Her türlü ihtimali düşünüyoruz." dedi.

YAZ TATİLİ İPTAL OLACAK MI?

Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Yaz tatilinin iptal olup olmayacağı, bilimsel verilere dayanır. Şu an için bir şey söyleyemeyiz." dedi.