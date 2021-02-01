Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından yeni kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalar yaparken okulların ne zaman açılacağını yönünde alınan kararları açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yeni koronavirüs pandemisine ait alınan kararları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek."
"8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okullarda eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışmalara hız verilecek"