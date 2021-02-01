Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yeni koronavirüs pandemisine ait alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek."

"8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okullarda eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışmalara hız verilecek"



