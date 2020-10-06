Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milyonlarca aile ve öğrencinin merakla beklediği soru cevabını buldu. Dün akşam kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullar açılmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Corona virüs süresince geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının son ayları uzaktan eğitimle devam etmişti. Okullar yeni eğitim yılına bu sene 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'de ise 1. sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamıştı.

2. 3. 4. 8. VE 12. SINIFLAR EĞİTİME BAŞLIYOR

Kabie toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlkokul 2,3, 4. sınıflar, orta okul 8. ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz"

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını söyledi.