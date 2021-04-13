Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni kararlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği kararı açıkladı. Okul öncesi, 8 ve 12'nci sınıflar hariç okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yeniden uzaktan eğitime geçildi. Okullar kapandı mı? 14 Nisan'da okul var mı? İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitime mi geçti? sorularının yanıtları kabine toplantısının ardından öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu.

Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitime mi geçti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, yarın akşamdan itibaren tüm Türkiye’de kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini açıkladı. Alınan kararlar arasında milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği eğitim dünyasını yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre, yüz yüze eğitim uygulaması sona eriyor ve yeniden uzaktan eğitim uygulamasına geçiliyor.

14 Nisan'da okul var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada okulların gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararların 15 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

MEB’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır.

* Buna göre ilkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

* Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

* Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

* 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

* 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.

* Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.

* Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.