Okullar Arası Voleybol Yıldır Erkeklerde şampiyon belli oldu

04 Aralık 2018 - 11 Şubat 2019 tarihleri arasında oynanan müsabakalara Yıldız Erkeklere 8 takımdan 96 sporcu katıldı. Oldukça keyifli ve çekişmeli geçen müsabakalara Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu damgasını vurdu. Namağlup finale kadar gelen ve finalde Demir Karamancı Ortaokulunu 3-0 yenerek şampiyon olan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 07-10 Mart 2019 tarihinde Okullar Arası Yıldız Erkekler grup birinciliği yarışmalarında Kayseri’yi temsil edecek.

Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, “Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarına katılan tüm takımları ve dereceye giren takımları tebrik eder, şampiyon olan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokuluna 07-10 Mart 2019 tarihlerindeki Türkiye şampiyonası gurup müsabakalarında başarılar dilerim” dedi.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1. Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2. Demir Karamancı Ortaokulu

3. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu

4. 50.Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu