Okullar Arası Futsal İl Birinciliği Tamamlandı

06 Aralık 2018- 11 Şubat 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda oynanan müsabakalara genç erkeklerde 65 okuldan 780 sporcu, genç kızlarda 21 okuldan 252 sporcu olmak üzere toplamda 1032 sporcu ile rekor katılım gerçekleştirildi.

Genç erkeklerde birinci Hakkı Altop Anadolu Lisesi Futsal Genç Erkekler Yarı Finallerde, diğer ikinci ve üçüncü olan okullar Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi ve Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ise Futsal Genç Erkekler Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecekler.

Futsal Genç Kızlarda ise ilk iki dereceye giren okullarımız Kayseri Spor Lisesi ve Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi İlimizi Futsal Genç Kızlar Grup birinciliği müsabakalarında temsil edecekler.

Müsabakalar sonucunda diğer sıralamalar aşağıdaki gibi gerçekleşti.

FUTSAL GENÇ ERKEKLER:

1 - Hakkı Altop Anadolu Lisesi

2 - Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

3 - Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

4 - Özel Safa Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi

FUTSAL GENÇ KIZLAR:

1 - Kayseri Spor Lisesi

2 - Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi

3 - Osman Ulubaş Anadolu Lisesi

4 - Ahmet Baldöktü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi