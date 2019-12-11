Okul spor müsabakaları 39 branşta başladı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul sporları şubesi tarafından koordine edilen, 2019-2020 sezonu okul sporları müsabakaları 39 branşta başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, hem sahada hem de tribünde centilmence bir sezon geçirilmesini temenni ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen okul sporlarının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere spor yaptırmak, sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Haziran ayına kadar devam edecek okul sporları faaliyetleri 39 branşta yapılacak spor müsabakalarına yaklaşık 20 bin sporcumuzun katılmasını hedefliyoruz" dedi.

Bu yıl il ve ilçelerde gerçekleşecek olan okul sporları müsabakaları sonucunda takım halinde derece elde eden okullara kupa, sporculara ise madalya takdim edilecek. Kontenjana göre Osmaniye’de en iyi derece elde eden okul takımları ve sporcular Osmaniye'yi ulusal müsabakalarda temsil etmek hakkı kazanacak.



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