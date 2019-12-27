Oktay Derelioğlu Başkent’te görevde

Türk Futbolu’na bir dönem damgasını vuran Oktay Derelioğlu, teknik direktörlük yaşamına Başkent Akademi Futbol Kulübü’nde devam etme kararı aldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları ile kariyerini süsleyen, Türk Milli Takımı’nda attığı gollerle, uluslararası başarılarımıza katkı yapan Derelioğlu, zoru başarmak için böyle bir göreve soyunduğunu söyledi.

Derelioğlu, “Uzun yılların birikimini artık Başkent Akademi Futbol Kulübü için harcayacağım. Takım şu anda hak ettiği yerde değil. Ancak ben kulüp yönetiminde ve futbolcu grubunda potansiyeli gördüm. Bundan sonraki mesaimi Başkent kulübü için harcayacağım” dedi.

Başkent ekibi ile 2.5 yıllık anlaşma sağlayan genç teknik adam, birinci dönem kamp yeri olarak Ankara’yı seçtiklerini, 31 Aralık’ta tatile girip, 3 Ocak itibarıyla da kampı Antalya’ya taşıyacaklarını belirtti.