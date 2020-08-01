Hipofiz bezinin arka kısmında yer alan oksitosin hormonu daha çok bir kadınlık hormonu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda halk arasında sevgi veya aşk hormonu olarak da dile getirildiğini söylemek mümkün. Zira çiftlerin birbirine karşı olan sevgileri arttıkça, dokundukça ve cinsel açıdan yaklaştıkça bu hormon paralel şekilde artış göstermektedir.

Oksitosin hormonu nedir?

Cinsel ilişkide döllenmeyi ve hamileliği kolaylaştıran, hipofiz bezinin arka kısmında yer alan hormonu oksitosin hormonu denmektedir. Bir kadınlık hormonu olarak da bilinen bu yapı, hamilelik dönemi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çiftler arasında yaşanan temas ile beraber cinsel arzular arttıkça, aynı oranda oksitosin hormonu vücut içerisinde salgılanmaya başlanmaktadır.

Hipotalamusa ulaşmak suretiyle burayı uyaran oksitosin hormon, daha sonra hipotalamustan döl yatağına yollanır. Vakum etkisi gösteren kasılmalar ile beraber dölyatağı içerisinde döllenmenin çok daha etkili şekilde gerçekleşmesine imkan tanımaktadır. Böylece yumurtlamanın etkileri daha güçlü hale gelmekte ve hamilelik için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Oksitosin hormonu ne işe yarar?

Başta hamilelik ve cinsel ilişki olmak üzere birçok farklı konu üzerinden oksitosin hormonu önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle fiziksel etkinin yanı sıra psikolojik açıdan da birçok farklı katkı sağlayan önemli bir hormon olduğunu dile getirmek mümkün.

- Oksitosin hormonu salındığı zaman kişi kendini mutlu ve huzurlu hisseder.

- Doğum daha kolay şekilde gerçekleşir.

- Kolay doğum ile beraber bebek doğum kanalına rahatlıkla geçer.

- Daha hızlı şekilde birliktelik yaşanmasına olanak tanır.

- Doğum gerçekleştikten sonra emzirme sırasında oldukça önemli katkılar sağlar.

Bu gibi özellikleri ile beraber oksitosin hormonu bir kadınlık hormonu olarak cinsellik ve hamilelik noktasında büyük bir öneme sahiptir. Özellikle en önemli ayrıcalığı şüphesiz doğumun daha kolay şekilde gerçekleşmesidir. Bebeğin doğum kanalına girmesi için çok ciddi bir katkı sağlayarak daha kolay ve rahat şekilde hamileliğin gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.

Oksitosin hormonu yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Oksitosin hormonu belirli referans aralığı içerisinde vücutta kalması gereken önemli bir hormondur. Kadınlık hormonu olması ile beraber daha çok kadınlarda yer almasının yanı sıra, belli miktarlarda doğru değer aralığı eşliğinde erkeklerde de bulunmaktadır. Özellikle oksitosin hormonu düşüklüğü ile beraber istenmeyen sorunlar yaşanabilmektedir.

- Devamlı gerginlik,

- Depresyon,

- Kaygı hali,

- Sürekli gerginlik,

- Mutsuz hissetme,

- Migren atakları,

- Huysuzluk,

Bu gibi sorunlar oksitosin hormonunun referans aralığının önemli oranda altına inmesi ile beraber yaşanmaktadır. Aynı zamanda oksitosin hormonu eksikliği söz konusu olduğunda, hamilelik çok daha zor bir şekilde gerçekleşir. Diğer taraftan cinselliği destekleyici bir etki olduğundan dolayı, eksikliğinde cinsel arzu ve birleşmede de zorluk yaşanabilmektedir. Bu sebepten dolayı mutlaka yaşanan önemli orandaki düşüklüğün söz konusu olduğu durumlarda, oksin hormonu yükseltmek için gerekli önlemlerin alınması büyük öneme sahiptir.

Oksitosin hormonunu dengelemek için yapılması gerekenler nelerdir?

Öncelikle oksitosin hormonunu dengelemek adına mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir. Yapılacak olan tetkik ve teşhis ile beraber tedavi yöntemleri ele alınır. Böylece belli bir süre içerisinde kişinin vücudundaki oksitosin hormonu yeniden istenilen dereceye ulaşır. Aynı zamanda oksitosin hormonunu arttırabilmek adına belli başlı bazı yiyecekleri dengeli şekilde tüketmek önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

- Yumurta,

- Bol su tüketimi,

- Bol meyve tüketimi,

- Zeytinyağı ve balık yağı,

- Kırmızı et ile beraber balık ve tavuk eti,

- Acı biber,

Bu gibi Besin kaynakları dengeli şekilde tüketildiği zaman önemli oranda oksitosin hormonunu arttırma noktasında etki sağlamaktadır. Böylece istenilen referans aralığına gelme şansı elde edilebilir. Özellikle hamile kalanlar için büyük bir öneme sahip besin kaynakları arasında yer almaktadır. Cinsellik açısından da daha istekli hale gelmek ve arzuları yükseltmek için gereklidir. Depresyondan kurtulmak ve gerginlik halinden arınmak ile beraber mutlu bir yaşam adına da oksitosin hormonu oldukça önemlidir.