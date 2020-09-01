NBA'de pandemi sonrası maçlar tek salonda Orlando'da devam ediyor. Büyük heyecanların yaşandığı salonların tıklım tıklım olmadığı bir sezon da olsa oyuncu performansları izleyenleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Playoff maçlarının da heyecanlı başlaması ilgiyi 2 katına çıkardı. Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı birinci tur playofflarının 6. maçında, Houston Rockets'ı 104-100 mağlup ederek seriyi 7. maça zorlamayı başardı. Basketbolseverler bu maçı dört gözle bekliyorlar.

Oklahoma-Houston maçı saat kaçta hangi kanalda?

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets Batı Konferansı birinci tur playofflarının 7. maçı 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece saat 04.00'te S Sport ekranlarında olacak.

Son maçta neler yaşandı?

Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı birinci tur playofflarının 6. maçında, Houston Rockets'ı 104-100 mağlup ederek seriyi 7. maça zorlamayı başardı.

Toplamda 11 beraberlik ve 14 liderlik değişikliği olduğu olan maçta, iki takım da çift haneli bir liderlik elde edemedi. Thunder'da Chris Paul, 28 sayı, yedi ribaunt, üç asist ve üç top çalma kaydederek takımının en etkili ismi oldu. Danilo Gallinari 25 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalma ile oynarken, Shai Gilgeous-Alexander 10 sayı, 2 ribaund ve 6 asist, Steven Adams 6 sayı ve 14 ribaund ile maçı tamamladı. Dennis Schröder 12 sayı ve 8 ribaund ile oynadı.

Rockets'ta James Harden 32 sayı, sekiz ribaund ve yedi asist ile takımın en etkili ismiydi. Robert Covington, 18 sayı, 5 ribaund, 5 top çalma ve 3 blok kaydetti. Russell Westbrook 17 sayı, dört ribaund ve üç asist ile oynarken, yedi top kaybı yaptı. P.J. Tucker dokuz sayı, 11 ribaund, iki asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Serinin galibi önünde zorlu bir yol var ve bir sonraki turda, ilk sırada yer alan Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.







