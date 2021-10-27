Amerikan Basketbol Ligi’nde ( NBA ) Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder’ı 106-98 yenerek 4’te 4 yaptı.
NBA’e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry’nin 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla öne çıktığı mücadelede Thunder’ı geçerek yoluna namağlup devam etti.
Konuk ekipte Andrew Wiggins 21, Damion Lee 20, Jordan Poole 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sezona 4 yenilgiyle başlayan Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 30, Jeremiah Robinson-Earl 12 ve Luguentz Dort 11 sayı kaydetti.
Gecenin sonuçları:
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-99
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-106
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-106
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 121-125 (Uzatmada)
Utah Jazz-Denver Nuggets: 122-110