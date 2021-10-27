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Oklahoma City'yi mağlup eden Golden State, sezona 4'te 4 ile başladı

NBA'de Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 106-98 mağlup eden Golden State Warriors, sezona 4'te 4 ile başladı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 11:18 Son Güncelleme:
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Oklahoma City'yi mağlup eden Golden State, sezona 4'te 4 ile başladı

Amerikan Basketbol Ligi’nde ( NBA ) Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder’ı 106-98 yenerek 4’te 4 yaptı.

NBA’e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry’nin 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla öne çıktığı mücadelede Thunder’ı geçerek yoluna namağlup devam etti.

Konuk ekipte Andrew Wiggins 21, Damion Lee 20, Jordan Poole 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezona 4 yenilgiyle başlayan Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 30, Jeremiah Robinson-Earl 12 ve Luguentz Dort 11 sayı kaydetti.

Gecenin sonuçları:

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-99

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-106

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-106

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 121-125 (Uzatmada)

Utah Jazz-Denver Nuggets: 122-110

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