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  • Oklahoma City Thunder, Paul George’un 43 sayısıyla kazandı!

Oklahoma City Thunder, Paul George’un 43 sayısıyla kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Paul George’un skorer oyunuyla Miami Heat’i deplasmanda 118-102 mağlup etti.

02 Şubat 2019, Cumartesi 15:01
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Oklahoma City Thunder, Paul George’un 43 sayısıyla kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Paul George’un skorer oyunuyla Miami Heat’i deplasmanda 118-102 mağlup etti.

NBA’e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Oklahoma City Thunder, sezonun 33. galibiyetini konuk olduğu Miami Heat’i 16 sayı farkla yenerek aldı.

Thunder’da Paul George 43 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyette baş rolü oynadı. Russell Westbrook ise 14 sayı, 14 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı.

Bu sezon 26. kez kaybeden Heat’te Kelly Olynyk 21 sayı ve 7 ribaunt, Josh Richardson 18 sayı, Hassan Whiteside 12 sayı ve 16 ribaunt ile mücadele etti.

Denver liderliğe uzandı

Denver Nuggets, konuk ettiği Houston Rockets’ı 136-122 mağlup ederek Batı Konferansı’nda liderliğe uzandı.

Sezonun 36. galibiyetini elde eden Nuggets’ta Malik Beasley 35 sayı, Nikola Jokic 31 sayı, 13 ribaunt ve 9 asist, Torrey Craig 22 sayı, Monte Morris 18 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 22. maçını kaybeden Rockets’ta all-star James Harden 30 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kenneth Faried 23 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 20 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı.

NBA’e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

     Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 100-92

     New York Knicks-Boston Celtics: 99-113

     Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 102-118

     Utah Jazz-Atlanta Hawks: 128-112

     Denver Nuggets-Houston Rockets: 136-122

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