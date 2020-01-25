Okçulukta Yusuf Kaya, dünya ikincisi

Milli okçu Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde dünya 2.’si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen salon okçuluk turnuvalarının dördüncü ayağı Fransa’nın Nimes şehrinde yapıldı. Brady Ellison, Alexis Ruiz, Braden Gellenthien, Kang Chae Young gibi dünya şampiyonlarının katıldığı turnuvaya Türkiye’den de farklı kategorilerde sporcular katıldı. Ases Demka Okçuluk adına turnuvaya katılan Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde dünya 2.’si oldu.

‘Çok çalışmam gerekiyor’

Henüz 8. sınıf öğrencisi olan Kaya, bir yandan da liseye geçiş sınavına hazırlandığını söylerken şunları söyledi: “Biliyorum ki kazanmanın yolu çok çalışmaktan geçiyor. Hedefim iyi bir lisede eğitimime devam etmek ve ilerleyen yıllarda milli takımda ülkemi en güzel şekilde temsil etmektir.”