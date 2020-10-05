Koronavirüs dönemindeki ilk uluslararası okçuluk şampiyonası olan Uluslararası Antalya Challenge Yarışması’nı Türkiye tek madalyayla kapattı. Olimpik branş olan klasik yayda madalya iddiası bulunan Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz gibi isimler çeyrek finalde elenerek, kürsü şansını önceki gün yitirmişti. Dün final için atışlar yapıldı. Bir tek makaralı yayda finale çıkan Evren Çağıran gümüş madalya elde ederken, üçüncülük için ok atan Ayşe Bera Suzeni ise Rus rakibine yenilerek kürsüye çıkamdı. Evren Çağıran finalde Polak Przybylski’ye uzatma atışıyla kaybetti.