Okçulukta rota 2020 Tokyo

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, “Umuyorum ki kadın ve erkek milli takımlarımız kotayı alıp bundan sonra olimpiyat madalyası için mücadele edecekler” dedi. İzmir’deki Salon Okçuluk Türkiye Kupası’yla 2020 yılına başladıklarını belirten Başkan Topaloğlu, ardından açık hava müsabakalarına geçip daha sonra ise olimpiyatlara odaklanacaklarını dile getirdi.

Hedef iki takımla da kota almak

Bütün hazırlıkları olimpiyatlara göre yaptıklarını anlatan Topaloğlu, şöyle konuştu:

“Olimpiyat kota yarışları çok önemli. İlk kota yarışması da 20-26 Mayıs’ta Antalya’daki Avrupa Şampiyonası olacak. Umuyorum ki kadın ve erkek milli takımlarımız kotayı alıp bundan sonra olimpiyat madalyası için mücadele edecekler. Hem Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlenmesi hem bu organizasyonda kota yarışmasının olması şansımızı arttırıyor. Ondan 15 gün sonra Berlin’de takım kota yarışmaları yapılacak. Her iki takım halinde olimpiyatlara katılmayı amaçlıyoruz. Sporcularımız şu anda Antalya’da hazırlıklarını sürdürüyor. Umuyorum ki takımlarımız bu başarıyı gösterecek ve bizi Tokyo’da başarıyla temsil edip madalya ile dönecekler.”