Okçulukta Mete Gazoz ve Ecem Angöz ilk sırada
Okçulukta 2021 Avrupa Grand Prix 2. ayağı Antalya'da başladı. Yarışta dün sıralama atışları yapıldı. Olimpik branş olan klasik yayda, sıralama atışları sonunda erkeklerde Mete Gazoz 694 puanla, kadınlarda da Yasemin Ecem Angöz 670 puanla ilk sırada yer aldı.
Sporcularımız böylece eleme turunda ilk 2 maçlarını bay geçmeye hak kazandı. Makaralı yayda sıralama atışlarında ise Yakup Yıldız 709 puanla 2., Yeşim Bostan 697 puanla 4.sırada yer alarak en iyi dereceyi elde eden Türk sporculardı. Olimpiyat kotası vermeyen turnuvada Türkiye'yi 18 sporcu temsil ediyor. Grand Prix'te bugün klasik yay bireyselde müsabakalar yapılacak.