Okçulukta Mete Gazoz ve Ecem Angöz ilk sırada

Sporcularımız böylece eleme turunda ilk 2 maçlarını bay geçmeye hak kazandı. Makaralı yayda sıralama atışlarında ise Yakup Yıldız 709 puanla 2., Yeşim Bostan 697 puanla 4.sırada yer alarak en iyi dereceyi elde eden Türk sporculardı. Olimpiyat kotası vermeyen turnuvada Türkiye'yi 18 sporcu temsil ediyor. Grand Prix'te bugün klasik yay bireyselde müsabakalar yapılacak.



