Okçulukta Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Samsun’da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada büyükler ve gençlerde 12’şer milli okçu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek milli okçular şunlar:
- Büyükler
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Muhammed Bilal Güneri
Klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan
Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ezgi Gizem Altınçıbık
- Gençler
Klasik yay erkekler: Erdal Meriç Dal, Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş
Klasik yay kadınlar: Sevcan Derin, Gökçe Demirel, Elif Nida Güner
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Göksel Altıntaş, Yakup Yıldız
Makaralı yay kadınlar: İpek Tomruk, Büşra Nur Gürlek, Yasemin Begüm Topkarcı
AA