Okçulukta Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Samsun’da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

14 Ocak 2019, Pazartesi 11:24
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Okçulukta Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Samsun’da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada büyükler ve gençlerde 12’şer milli okçu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek milli okçular şunlar:

- Büyükler

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Muhammed Bilal Güneri

Klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ezgi Gizem Altınçıbık

- Gençler

Klasik yay erkekler: Erdal Meriç Dal, Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş

Klasik yay kadınlar: Sevcan Derin, Gökçe Demirel, Elif Nida Güner

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Göksel Altıntaş, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: İpek Tomruk, Büşra Nur Gürlek, Yasemin Begüm Topkarcı

AA

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