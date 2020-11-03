Okçulukta açık hava sezonu başarıyla tamamlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında açık hava sezonunun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Okçulukta 2020 açık hava sezonu sona erdi. Türkiye’deki açık hava yarışmalarına Antalya ev sahipliği yaptı. Kovid-19 salgını nedeniyle ulusal organizasyonların sayısı sınırlandırılırken, salgın dönemindeki tek uluslararası okçuluk yarışması da Antalya’da gerçekleştirildi.

Antalya’da Uluslararası Challenge Yarışması’nın yanı sıra Açık Hava Federasyon Kupası ve Açık Hava Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 açık hava sezonunun sona erdiğini hatırlatarak, "Sporcuların güvenliğini sağlamak adına yerel yarışmalarımızı sınırlandırdık. Uluslararası yarışma olarak Türkiye’de zaten bir organizasyon vardı. O da mayıs ayında Dünya Kupası olarak düzenlenecekti. Onun yerine Uluslararası Antalya Challenge Yarışması’nı düzenledik. Yurt dışı yarışmalar açısından bir fark olmadı. Açık hava sezonunu pandemi şartlarında başarılı bir şekilde tamamladık." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Antalya Challenge Yarışması’nın sorunsuz gerçekleştirildiğini vurgulayan Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası Antalya Challenge Yarışması, bütün dünyada takdir topladı. Kovid-19 sürecinde dünyada uluslararası yapılan tek okçuluk yarışmasıydı. Bunu, 40 ülkeden 5 milyon 600 bin seyircinin izlediğini biliyoruz. Büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Uluslararası federasyondan da takdir aldık. Türkiye’nin Kovid-19 açısından da çok güvenli yarışmalar yapabileceğini ispatlamış olduk. Ülkemiz adına önemli bir tanıtım organizasyonu oldu."

Asıl hedef 2021 Avrupa Şampiyonası

Topaloğlu, gelecek yıl mayıs ayında Antalya’da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası’na yoğunlaşacaklarının altını çizdi.

"Bundan sonraki temel hedef, 2021 Avrupa Şampiyonası." diyen Topaloğlu, "2021 Avrupa Şampiyonası mayıs ayında Antalya’da yapılacak. Aynı zamanda bireysel kota yarışması. Dolayısıyla Türkiye’de dünyanın en önemli okçuluk takımlarını ağırlama imkanı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün ülkelerin 2021 Avrupa Şampiyonası’na hazırlandığını söyleyen Topaloğlu, "Bir aksilik olmazsa, Kovid-19’da daha kötü gelişmeler olmadığı takdirde, bu yarışmayı yapmayı planlıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarına şimdiden başlamış bulunuyoruz. Milli takımlarımız da 1 Haziran’dan bu yana çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor." diye konuştu.