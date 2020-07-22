Okçuluk takvimi belli oldu

Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 yılı geçici faaliyet takvimini açıkladı. Ülkeler 1 Eylül 2020- 1 Nisan 2021 tarihleri arasında dünya sıralamasına puan veren özel organizasyonlar düzenleyebilecek. 2021 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası sezonunda seçkin uluslararası sporcular, Guatemala (19-25 Nisan), Şangay (17-23 Mayıs) ve Paris'teki (22-27 Haziran) ayaklarda yarışacak. Ev sahibi ülkenin henüz açıklanmadığı finalin, sonbaharda yapılması planlanıyor. Tokyo için final kalifikasyon turnuvasının başlangıçta Haziran 2020'de Berlin'de yapılması planlanmıştı. Bu arada Türkiye, 2021 yılında Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon 30 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.