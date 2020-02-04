Okçuluk Nedir Ve Nasıl Yapılır? Geleneksel Atlı Türk Okçuluğu Nedir?

Avcılık için kullanılan ve tarihin en eski yapıları arasında yer alan okçuluk, günümüzde pek çok farklı amaç doğrultusunda hala önemli bir yere sahip. Özellikle tarihsel açıdan bakıldığında pek çok medeniyetin hayat bulmasına ve savaşları kazanmasında önemli bir olanak tanımış etkin silahlar içerisinde yer alıyor.

Tabii zaman içerisinde teknolojinin gelişmesiyle beraber yerini daha çok sanatsal bir yana bıraktı. Zira ilk defa 1904 yılında olimpiyatlarda yer alan okçuluk, 1974 yılından beri ise her yıl programda yer almaktadır. Geleneksel bir hal alan okçuluk özellikle Anadolu toprakları adına büyük bir öneme sahiptir.

Okçuluk Nedir?

Oku kullanarak bir yay aracılığıyla belirlenmiş hedefe ulaştırmaya okçuluk denir. Günümüzde özellikle çok önemli bir spor dalı haline geldiğini söylemek mümkündür. Başta olimpiyatlar olmak üzere pek çok farklı spor organizasyonlarında mutlaka program içerisinde yer alıyor. Ahşap, karbon, çelik ya da fiber tasarım üzerinden hazırlanan yaylar, özellikle solar kauçuk ile beraber çok daha güçlü ve esnek bir yapı sağlamaktadır.

Ok çeşitleri ise alüminyum, tahta, karbon ve fiber gibi malzemelerden ele alınarak üretimleri gerçekleştirilir. Özellikle ok çeşitleri kompozit olarak birkaç farklı malzeme ele alınmak suretiyle hazırlanır. Böylece daha dayanıklı ve güçlü bir yapı oluşturularak hedefe etkin şekilde ulaşmasına olanak verilir.

Okçuluk Nasıl Yapılır?

İnsan medeniyetinin en önemli yapı taşları arasında yer alan okçuluk, avcılıktan başlamak üzere savaşlarda yoğun olarak kullanılmış tasarımlardır. Pek çok önemli imparatorluk ve devletin dünyaya hakimiyet kurmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Tabii günümüzde ise okçuluk artık bir spor dalı olarak tarihini korumaya devam ediyor.

Olimpiyatlar ile beraber pek çok farklı organizasyon için vazgeçilmez spor dalları arasında yer almaktadır. Özellikle okçuluk sporunu yapabilmek için çok küçük yaşlardan itibaren eğitim almak gerekiyor. Tabii Okçuluk yapabilmek adına ayrıca yüksek bir koordinasyon ve sabır gerekir. Ek olarak ise mutlaka güç en önemli unsurlar arasında yer alır. Aynı zamanda azim ve çalışkanlık ile hırs işin içine eklenerek alınan eğitim üzerinden okçuluk sporuna giriş yapılabilir.

- 12 ile 14 yaş arası okçuluk sporuna başlamak için en önemli yaşlardır.

- İyi bir ok atıcısı olabilmek için ise en az birkaç yıl eğitim almak gerekir.

- Turnuva başlangıç dönemi 16 ile 18 yaş arasındadır.

- 18 yaş üstü için ise büyükler klasmanına ulaşılır.

Okçuluk en iyi şekilde yapabilmek için haftanın en az beş günü çalışma yapmak gerekiyor. Aynı zamanda günde ortalama 3 veya 4 saat düzenli ve profesyonel bir çalışma büyük öneme sahiptir. Bu unsurlar ele alınarak profesyonel ve amatör şekilde okçuluk sporunu gerçekleştirmek mümkün.

Geleneksel Atlı Türk Okçuluğu Nedir?

Türkler adına hem milli hem de manevi olarak büyük öneme sahip olan okçuluk, Anadolu toprakları için tarihi oldukça eskilere dayanır. Hatta atlı Türk okçuluğu Anadolu topraklarından önce orta Anadolu'ya kadar ulaşır. Özellikle eski dönemlerde Türklerde atlı okçuluk çocuktan itibaren başlamaktaydı. Çeşitli anlamlar yüklenen ve hükümdarlığın simgesi haline gelen atlı okçuluk, Türklerin kurduğu her devletin en önemli unsurları arasında yer almaktaydı.

Selçuklu ve Osmanlı tuğraları ile beraber pek çok kayıtta yer alan okçuluk farklı anlamlar taşır. Günümüzde ise sembolik değerleri hala en anlamlı yönleriyle çağımızda yaşatılmaya devam ediliyor. Pek çok beylik ve imparatorluk ile devletler Türk atlı okçuluğu üzerinden kurulmuş ve önemli başarılar kazanmıştır. Özellikle Türk milleti öncülüğünde dünyaya yayılan atlı okçuluk, günümüzde geleneksel olarak Türk Federasyonu bünyesinde hala farklı organizasyonlar eşliğinde devam ediyor.



