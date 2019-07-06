Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya
Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 232-221 yenerek altın madalyaya uzandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 232-221 yenerek altın madalyaya uzandı.
DHA