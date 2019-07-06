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Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya

Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya

06 Temmuz 2019, Cumartesi 12:51
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Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya

ANKARA, (DHA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 232-221 yenerek altın madalyaya uzandı.

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