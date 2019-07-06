ANKARA, (DHA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 232-221 yenerek altın madalyaya uzandı.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, (DHA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında milliler altın kazandı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Okçuluk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 232-221 yenerek altın madalyaya uzandı.
YORUM YAZ
+ DAHA FAZLA GÖSTER
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sıradaki haber yükleniyor...