Okçuluk: Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona, Türkiye’nin yanı sıra 12 ülkeden 591 sporcu katılıyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun ilk gününde malzeme kontrolleri ve resmi antrenman atışlarının yapıldığını söyledi.

Milli takımdan 12 sporcunun katıldığı organizasyonun kendileri açısından önemli olduğunu belirten Ergin, "Sezon içerisinde birçok kez karşılaşacağımız Hollanda, İtalya ve Almanya gibi Avrupa’nın önde gelen ülkeleriyle kendimizi karşılaştırma imkanı bulacağız. Yine ülkemizden bir çok sporcuda açık hava sezonuna ilk kez buradan merhaba diyecekler. Antalya’nın güzel havasında güneşli bir hafta sonunda maçları tamamlayıp sezon için hazır olduğumuzu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

2009’da hayatını kaybeden Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Kahraman Bagatır’ın adını taşıyan etkinlik, büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde bireysel, karışık takım ve takım elemelerinin ardından 7 Nisan’daki final atışlarıyla sona erecek.