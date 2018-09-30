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Okçuluk Dünya Kupası’nda Yasemin Ecem Anagöz'den gümüş madalya

Samsun’da yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri’nde milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gümüş madalya kazandı.

30 Eylül 2018, Pazar 14:10
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Samsun’da yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri’nde milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gümüş madalya kazandı.

Batı Park’ta devam eden Dünya Kupası Finalleri’nde klasik yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Chang Hye-Jin’i 6-4, yarı finalde Hindistanlı Deepika Kumari’yi 7-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde Güney Koreli Lee Eun Gyeong’a 6-4 yenilen Yasemin, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası Finalleri’nde Türkiye, şu ana kadar 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

AA

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