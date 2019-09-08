Okçuluk Dünya Kupası serisinde klasik yayın en iyi 8 sporcusu arasına girerek finallere kalma hakkı kazanan Mete Gazoz ilk maçında kaybetti.
Milli okçu, çeyrek finalde güçlü rakibi Güney Koreli Kim Woojin’e 6-0 yenilerek kürsü şansını yitirdi.
Okçuluk Dünya Kupası serisinde klasik yayın en iyi 8 sporcusu arasına girerek finallere kalma hakkı kazanan Mete Gazoz ilk maçında kaybetti.
Milli okçu, çeyrek finalde güçlü rakibi Güney Koreli Kim Woojin’e 6-0 yenilerek kürsü şansını yitirdi.
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