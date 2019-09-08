Okçuluk Dünya Kupası'nda Mete Gazoz, çeyrek finalde elendi

Okçuluk Dünya Kupası’nda son 8’e kalmayı başaran Mete Gazoz, çeyrek finalde kaybederek kürsü şansını yitirdi.

08 Eylül 2019, Pazar 06:01
- A +
Okçuluk Dünya Kupası'nda Mete Gazoz, çeyrek finalde elendi

Okçuluk Dünya Kupası serisinde klasik yayın en iyi 8 sporcusu arasına girerek finallere kalma hakkı kazanan Mete Gazoz ilk maçında kaybetti.

Milli okçu, çeyrek finalde güçlü rakibi Güney Koreli Kim Woojin’e 6-0 yenilerek kürsü şansını yitirdi.



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...