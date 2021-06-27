Okçuluk Dünya Kupası sona erdi

Okçuluk Dünya Kupası’nın 3. etabı Fransa’da düzenlendi. Başkent Paris’te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye’yi klasik yayda Mete Gazoz, Samet Ak, Ali Aydın, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Asya Karataylı temsil etti.

Klasik yay bireysel yarışmalarda erkeklerde Mete Gazoz, takım müsabakalarında ise kadın ve karışık milli takımları, çeyrek finale kadar yükseldi.

Milliler, organizasyonu madalyasız tamamladı.

Dünya Kupası’nın Paris ayağında bireyselde klasik yay kadınlarda Hint sporcu Deepika Kumari, erkeklerde ABD’li Brady Ellison; makaralı yay kadınlarda Kolombiyalı Sara Lopez, erkeklerde Hint Abhishek Verma altın madalya kazandı.