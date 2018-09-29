Okçuluğun kalbi Samsun’da atacak

Dünyanın en iyi 32 okçusunun yer aldığı Dünya Kupası serisinin finalleri bugün makaralı yayda yapılacak müsabakalarla bugün Samsun’da başlayacak.

Makaralı yayda, Türkiye’yi; dünyanın 1 numarası olan Yeşim Bostan, ev sahibi kontenjanından katılan Gizem Elmaağaçlı (32) ile erkeklerde Demir Elmaağaçlı (16) temsil edecek.

Çeyrek final müsabakaları için kadınlarda atışlar, saat 11.00’de erkekler için ise 15.00’te yapılacak.

Dünya Kupası’nın Berlin ayağında altın madalya kazanan Yeşim Bostan’ın çeyrek finaldeki rakibi Güney Koreli So Chaewon olacak. Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ve Fatih Bozlar’ın mücadele edeceği klasik yay müsabakaları ise yarın yapılacak.