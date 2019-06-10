Okçularımızın Dünya Şampiyonası mücadelesi başlıyor

Hollanda’da para okçuların Dünya Şampiyonası mesaisi sonrası bu kez engelsiz sporcularımız ok medyadına çıkacak. Dünya Kupası serisinde bu sezon birçok kez kürsüye çıkmış milli okçulurmız aynı başarıyı, Dünya Şampiyonası’nda da ortaya koymaya çalışacak.

Klasik ve makaralı yayda toplam 12 sporcumuz, bireysel, takım ve karışık takım olmak üzere farklı kategorilerinde madalya şansı arayacak. Klasik yay Milli Takımımız aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota almaya çalışacak.

Klasik erkek takımı sürpriz peşinde

Türkiye özellikle de klasik yayda dünya sıralamasında 5. sırada yer alan Mete Gazoz ile kadınlarda 10. sırada bulunan Yasemin Anagöz’le madalya şansını zorlayacak.

Son Dünya Kupası serisinde gümüş madalya elde eden Klasik Yay Erkek Milli Takımımız da sürpriz bir sonuca imza atabilir. Henüz olimpik bir kategori olmasa da klasik yak karışık takımımız da kürsü için favoriler arasında.

Makaralı yayda ise dünya sıralamasında 2.sırada bulunan Yeşim Bostan en büyük madalya umudumuz.

KLASİK YAY: Yasemin Anagöz, Aybüke Aktuna, Gülnaz Coşkun, Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Samet Ak

MAKARALI YAY: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk, Evren Çağıran, Süleyman Araz, Muhammed Yetim