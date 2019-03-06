Okçulardan Samsun’a 'tam not'

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Samsun’un katılımcılardan "tam not" aldığını söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine, Samsun’da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samsun’un başarılı bir ev sahipliği yaptığını vurgulayan Topaloğlu, "Çok güzel bir şampiyonayı geride bıraktık. Organizasyon açısından mükemmel bir şampiyona oldu. Samsun katılımcılardan tam not aldı." dedi.

Topaloğlu, yabancı sporcuların Türkiye’den mutlu ayrıldıklarının altını çizerek, "Samsun’daki okçuluk salonu büyük takdir topladı. Gerçekten çok büyük sükse yaptı. Amaçlarımızdan birisi de zaten buydu, Avrupa’ya Türkiye’deki spor salonlarını göstermekti. Ülkemiz açısından çok olumlu bir yarışma oldu." ifadelerini kullandı.

Samsun’daki şampiyonayla okçulukta salon sezonunun tamamlandığını aktaran Topaloğlu, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığına da teşekkürlerini iletti.

- "Sportif açıdan da iyi geçti"

Abdullah Topaloğlu, Türkiye’nin 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım halinde ikinci olduğu şampiyonanın sportif açıdan da iyi geçtiğini belirtti.

"Sporcularımızın elde ettiği sonuçlardan son derece memnunuz." diyen Topaloğlu, bundan sonraki hedeflerinin ise Hollanda’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu ifade etti.

Dünya Şampiyonası’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota vereceğine işaret eden Topaloğlu, "Dünya Şampiyonası’nı, aynı zamanda olimpiyat kota yarışması olduğu için çok önemsiyoruz. Bütün çalışmalarımızı buna göre planlamış durumdayız." diye konuştu.

- Asıl hedef olimpiyat madalyası

Türk okçuluğunda geçen yıl tarihi başarılar elde edildiğini vurgulayan Topaloğlu, olimpiyat madalyası yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Altyapıya yapılan yatırımların karşılığını son dönemde aldıklarını belirten Topaloğlu, "Asıl amacımız, ülkemize okçulukta ilk olimpiyat madalyasını Tokyo 2020’de kazandırmak. İnşallah, bu hedefimizi gerçekleştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AA