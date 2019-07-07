Okçulardan çifte altın

Almanya’da gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında milli sporcularımız madalyalara doymadı... Çeyrek finalde Hindistan, yarı finalde ise ABD’yi deviren Makaryalı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere ile karşılaştı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk’tan oluşan takımımız rakibini 232-221 devirerek şampiyonluğu ulaştı. Bireyselde ise Evren Çağıran, makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Hollandalı Mike Schlosser ile karşılaşan Evren, 145-145 biten mücadelede, beraberlik sonrasında altın atışta: rakibi 9, kendisi 10 isabet bulunca zafere uzandı.

Bugün 2 final var

Öte yandan Yeşim Bostan makaralı yay finalinde bronz mücadelesinden mağlup ayrıldı. Ayrıca son 2 ayda Dünya ve Avrupa oyunlarında beklenenin altında performans sergileyen Mete Gazoz, Güney Koreli rakibi Jaehyeon Bae karşısında altın arayacak. Klasik Yay Erkek Milli Takımımız ise finalde Ukrayna ile karşılaşacak.