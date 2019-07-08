Okçular tarih yazdı!

Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları’nda beklenen performansı ortaya koyamayan klasik yaydaki okçularımız, Dünya Kupası 4. ayağında kürsüdeki yerini aldı. Erkek Milli Takımımız ve bireyselde de Mete Gazoz şampiyon oldu. Samet Ak (17), Ali Aydın (17) ve Mete Gazoz’dan (20) oluşan ve turnuvanın en genç takımlarından biri olan Ay-Yıldızlı ekibimiz klasik yay finalinde Ukrayna’yla 4-4 berabere kaldı. Beraberlik atışlarında rakibine 27-26 üstünlük sağlayan Türkiye 5-4 galip geldi. Bu sonuçla Türkiye klasik yay takım kategorisinde ilk kez altın madalya kazandı. Ardından bireysel finalde ok meydanına çıkan Mete Gazoz, Güney Koreli Jaehyeon Bae’yi 6-0 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 4 altın kazandık

Cumartesi günü yapılan makaralı yay finallerinde de Türkiye, Erkek Milli Takımı ve bireyselde Evren Çağıran’la iki altın kazanmıştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz böylece Dünya Kupası serisinde çıktığı toplam 4 finalde 4 altın madalya kazanmış oldu.