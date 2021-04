West Bromwich Albion geçtiğimiz gün milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta Chelsea'yi deplasmanda 5-2 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Okay Yokuşlu, maçta gösterdiği performans ile İngilizleri kendisine hayran bıraktı.

Karşılaşma sonrası Okay'ın performansını değerlendiren Goal.com muhabiri Nizaar Kinsella, "Okay Yokuşlu kalitesini gösterdi. Matheus Pereira dışında sahadaki en iyi oyuncu belki de Okay Yokuşlu'ydu. West Bromwich için Ocak ayında harika bir transferdi ve son haftalarda medyada övülen birkaç oyuncudan biri. Bugün, West Brom için büyük bir galibiyetle hem fiziksel kalitesini hem de tekniğini gösterdi. Önemli bir oyuncu haline geldiği açık" ifadeleriyle milli futbolcumuza övgüler yağdırdı.

"Sen bir savaşçısın"

Okay performansıyla West Bromwich Albion taraftarını da etkilemeyi başardı. Sosyal medyada taraftarlar milli futbolcumuz ile ilgili, "Ligde hangi pozisyonda olursak olalım Okay Yokuşlu'nun bonservisini almamız gerekiyor", "Sen bir savaşçısın Okay, müthiş oyun...", "Bu formla oynamaya devam ederse tüm zamanların en sevdiğim WBA oyuncusu olacak" şeklinde yorumlar yapıldı.