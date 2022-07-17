İspanyol ekibi Celta Vigo ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesheden Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Celta Vigo'dan ayrılan Okay Yokuşlu, İngilitere Championship ekiplerinden West Bromwich için sağlık kontrollerinden geçti ve kulüple sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu için çalışma izninin alınmasının ardından transfer resmiyet kazanacak.

Daha önce de West Bromwich forması giydi

28 yaşındaki orta saha daha 2021 yılında yarım dönem kiralık olarak West Bromwich'in formasını giymişti.

Okay Yokuşlu profesyonel futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. Ardından Altay altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor , Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları giyen milli oyuncu, geçtiğimiz sezon 20 maçta görev yaptı.



