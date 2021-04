"Geldiğim ilk günden bu yana kulübün desteğini hissediyordum"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Okay, "Geldiğim ilk günden bu yana kulübün desteğini hissediyordum. Şu an çok memnunum ve her şey yolunda. Zaten buraya gelirken takımın durumunu biliyordum. Hocam Sam Allardyce buraya gelmemde çok yardımcı oldu. Gelirken de zor olduğunu biliyordum. Mücadelemizi veriyoruz. Futbolda hiçbir şey kolay değil. Kalan maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp sezon sonunda ne olacak göreceğiz. Ligin kendi özelliği itibarıyla herkes herkesi yenebilecek durumda. Puan kapanır diye düşünüyoruz ama rakiplerimiz de kazandığımız hafta kazanıyor. Biz kendi maçlarımıza konsantre olacağız. Toplayabildiğimiz kadar galibiyetler toplamalıyız. Önümüzdeki takımların mağlup olmasını beklemek zorundayuz. Kalan maçlarda iyi konsantre olup puan ve puanlar toplamak istiyoruz" dedi.

Okay Yokuşlu, sözleşmesi hakkında ne dedi?

'Sözleşmende zorunlu satın alma opsiyonu var mı?' sorusuna milli futbolcu, "Ben sözleşmeye zorunlu satın alma konulmasını istemedim. Buraya gelirken güvenim tamdı. Sezon sonu gelince oturulur konuşulur. O yüzden opsiyon koydurtmadım sözleşmeme. Futbol anlamında İspanya biraz daha pasa dayalı, İngiltere'de ise daha direkt bir oyun var. Çoğu insan İngiltere'yi fizik olarak görse de aynı zamanda teknik ve taktiğin olduğu bir lig. Karşılaştırma yapacak olursak birisi taktik ve topa sahip olma açısından zengin, diğeri ise bütün yollardan daha zengin bir lig. İspanya'da da daha çok tempolu maçlar oluyor. Gerçekten iki ligde çok iyi. İkisinde de çok iyi maçlar oynadım, çok güzel zamanlarım geçti. Şu an için bazı yönlenden Premier Lig daha zor diyebilirim" şeklinde konuştu.

İspanya'da en ateşli taraftar Sevilla'nın

'İspanya'da oynaması en zor stadyum hangisi?' sorusuna 27 yaşındaki oyuncu, "En zorlu atmosfer İspanya'da Sevilla diyebilirim. Onların çok ateşli taraftarları var. Oraya gittiğiniz zaman deplasmanda olduğunuzu hissedebiliyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Okay Yokuşlu, Celta Vigo'daki geleceği hakkında ne dedi?

Celta Vigo'daki geleceği hakkında açıklamalarına devam eden Okay, "Şu an erken ve hiç düşünmüyorum bu konuyu. Kalan 8 maçımız var ve bu 8 maçı en iyi şekilde bitirip Avrupa Şampiyonası'ndan sonra nelerin olup biteceğini görmek istiyorum. Sam Allardyce'ın açıklamaları (Bonserivisini mutlaka alacağız) beni çok mutlu etti. Başından beri o güzel duyguyu hissediyorum burada. Çok iyi bir ilişkimiz var kulüp içerisinde. Tabi sezon sonu burası da benim için güzel bir seçenek. Kulüp yapısı da çok iyi. Sezon sonunda West Bromwich Albion oturulur konuşulur ve o zaman geleceğim ile ilgili kararı vermiş oluruz" dedi.

"Mbaye Diagne ile iyi anlaşıyoruz"

Takım arkadaşı Mbaye Diagne ile de iyi arkadaş olduğunu belirten Yokuşlu, "Yeni transferler olarak iyi anlaşıyoruz Diagne ile. Ona da yakın oturuyoruz. Kendini motive hissediyor ve hedefimize odaklanmış durumda. O da açıkçası takımı ligde tutmayı istiyor" ifadelerini kullandı.

"Ozan Kabak için en iyisini diliyorum"

Liverpool'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak hakkında da konuşan Okay, "Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinde oynuyor. O yaşta orada olmak çok önemli. Sorumluluğu taşıyan bir arkadaşımız. Oynadığı her maçta da kendini geliştirdi. O da kiralık olarak geldi. Onun için de en iyisini diliyorum" dedi.

El Clasico hakkında

Hafta sonu oynanacak olan Real Madrid - Barcelona maçına da değinen Yokuşlu, "Çok kritik bir maç. Barcelona zirveyi kovalıyor. Bu maçınn favorisi olmuyor. 2 takımda kazanabilir. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yendi. Tahmin etmek gerçekten çok zor. Bazen alttaki takımlar üstteki takımları yenebiliyor. Ligde ne olacağı belli olmuyor. Farklı ortamlar ve farklı ligler" diye konuştu.

Türkiye dönmeyi düşünüyor mu?

'Türkiye dönmeyi düşünüyor mu?' sorusuna Yokuşlu, "Gerçekten bu konuyu hiç düşünmüyorum. Gelecek için kaygılanmaktansa bu sezonki performansıma odaklanıyorum. Bu soruyu şu an değil de birkaç ay sonra cevapayabilirim. O yüzden şu anki duruma odaklanmış durumdayım. Sezon sonu oturup karar vereceğim" yanıtını verdi.

Avrupa Şampiyonası hakkında...

Yokuşlu, "Avrupa Şampiyonası'nı kazanabiliriz. Bu kaliteye kesinlikle sahibiz. Oynanılan maçlarda da bunu gösterdik. Tabii ki eksiklerimiz var. Turnuva oynamak başka bir şey. Son grup maçında Letonya'ya kaybettiğimiz maç yumruk niyetinde oldu. 9 puanla kapatmak istiyorduk. İlk 2 maç çok iyi geçti. Son maçtaki beraberlik sonrası kursağımızda kaldı. Bu da demek oluyor ki ders çıkarmamız gereken konular var. Takımımız genç ve potansiyelli. Başımızda da çok tecrübeli bir hocamız var. Turnuvada çok büyük işler yapabiliriz. Ancak önce bu gruptan çıkmamız gerekiyor. Daha sonra gidebildiğimiz kadar gideceğiz ama önce gruptan çıkmak gerek" dedi.

"Seyircisiz oynamaya alıştık demeye korkuyorum"

Maçların seyircili oynanacağının açıklaması üzerine Okay Yokuşlu, "Bence çok olumlu bir gelişme. Zaten Azerbaycan ile kardeş ülkeyiz. Seyircisiz oynamaya alıştık demeye korkuyorum. Çok uzun zaman oldu. Maçlar da çok garip geliyordu. Kendimi sorgular oldum. Alışmak zor oluyor. Tekrardan seyirci ile buluşmak çok güzel olacak. Bir sene sonra yeter artık dedim" şeklinde konuştu.

Milli Takım'da stoper oynamaya gerek var mı?

Oynadığı mevki hakkında sözlerine devam eden miğlli futbolcu, "Zaman zaman bu özelliklerimden dolayı stoper oynadığım günler oldu. İhtiyaç duyulduğu zaman diğer stoper oyuncuların yokluğunu aratmamak adına hocamızın isteği doğrultusunda oynuyorum. Ben de bana görev verildiğinde elimden geleni yapıyorum. Bu bölgede oynamak tabii ki artı bizim için. Şu an Milli Takım'da stoper oynamaya gerek var mı bilmiyorum ama (Gülüyor)... Maşallah çok iyi oyuncularımız var orada. Zaman zaman arkadaşlarımızla görüntülü konuşuyoruz ve maç kritikleri yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Emre Mor'dan beklentiler fazlaydı

Takımı Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un performansını da değerlendiren Yokuşlu, "Emre gerçekten iyi bir çocuk, çok iyi niyetli. Hiç kimseye kötülüğü olmayan bir insan. Futbol anlamında beklentiler daha fazlaydı. Ama bir anda inanılmaz bir yükseliş yaptıktan sonra onu idare etmek kolay değil. Tabii burada da destek çıkan insanların olması gerekiyordu. Emre bunun eksikliğini yaşamış olabilir. Çok başarılı olmasını istiyorum. Tabii ki kendi kariyeri, hayatı. Sonuçta onun da doğruları, yanlışları, istekleri ve hedefleri vardır. Ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Kendi kaderini çizcek kişi o" ifadelerini kullandı.

Celta Vigo'nun durumu hakkında...

Son olarak Celta Vigo'nun durumu hakkında konuşan Yokuşlu, "Yeni hocamız Eduardo Coudet geldikten sonra takım başarılı gitti. Şu an orta sıradalar, iyi görüntü sergiliyorlar. Avrupa hedefleri var ama puan olarak yakın değiller. En son ayrıldığımda ortam iyi durumdaydı. Benim Avrupa'daki ilk tecrübe ettiğim kulüp. Ne olursa olsun beni aldılar, güvendiler. Çok güzel zamanlarım geçti. Öyle ya da böyle 2.5 yıllık bir yaşanmışlık var. Takip ediyorum. Çok değerli insanlar var orada benim için. Onlara da iyi olmalarını diliyorum. Trabzon'a da çok benziyor hava şartları olarak. Yazın daha sıcak oluyor ama. İnşalah şu koronalı günleri atlatır ve önceki eski hayatımıza geri döneriz. Tribünlerde seyircili günlere döneriz. Bunu temenni ediyorum. Herkes kendine iyi baksın" diyerek sözlerini tamamladı.