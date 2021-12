Ara transferde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray , bir taraftan da yerli rotasyonunu güçlendirmenin hesapları içinde. Bu doğrultuda gündeme gelen fırsat transferlerinden biri de Okay Yokuşlu oldu. Geçen sezonun ikinci yarısını Premier Lig'de geçiren ve başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Celta Vigo'da forma şansı bulamıyor. Türk Milli Takımı'ndaki yerini de kaybeden Okay, bir an önce İspanya'dan ayrılarak yeniden istikrar yakalamak istiyor. Tam da böyle bir dönemde Sarı-Kırmızılılar'ın transfer için devreye girmesi üzerine Okay, Türkiye'ye dönmeme kararını gözden geçirdi ve Aslan'a yeşil ışık yaktı.

'Eğer formunu yakalarsa'

Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan ve kadroda düşünülmeyen Okay'ı, çok uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı hedefliyor. Kulübe yakın kaynaklar, bu operasyonun 2.5-3 milyon Euro'luk bir bedelle bitebileceğini ifade ediyor. Hücum bölgesine çok sayıda yabancı takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılar, ligdeki yerli kuralında sıkıntı yaşamamak adına Türk oyuncuları da gözüne kestirmiş durumda. Aslan'ın hocası Fatih Terim, Okay'ın formunu bulması durumunda defansif orta saha probleminin tamamen çözüleceği inancına sahip.

Bu sezon İspanya Ligi'nde sadece 32 dakika sahada kalan Okay, ön libero arayan Galatasaray'ın gündemine bir fırsat transferi olarak geldi.