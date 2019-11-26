İsmi sezon başı Galatasaray ile anılan Milli futbolcu Okay Yokuşlu instagram hesabından Celta Vigo ile ilgili bütün fotoğraflarını sildi.

Fransa ile oynanan Milli maç dönüşünde takımı Celta Vigo’nun deplasmanda karşılaştığı ve 2-0 mağlup olduğu Alaves maçında 61 dakika süre alan Okay, o haftadan sonra 5 maçtır oynatılmadı

Okay Yokuşlu, son olarak Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçta 90 dakika sahada kalarak iyi bir performans sergilemesine karşın Celta Vigo'nun 3-1 galip geldiği Villarreal maçında da oynatılmadı. Bu gelişmenin ardından milli futbolcu instagram ve Twitter hesaplarından Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

Bu gelişme Okay Yokuşlu'nun İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını da güçlendirdi.

Tekrar Galatasaray'ın gündemine gelip gelmeyeceği ise merak konusu...