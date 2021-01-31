Okay Yokuşlu, West Bromwich ile imzalıyor

Galatasaray 'dan Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna katan West Bromwich Albion, Celta Vigo'dan milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun transferini de tamamladı. Dün İspanya'da takım arkadaşlarına veda eden Okay'ın İngiltere'ye gittiği ve yeni takımı ile kiralık sözleşmesini imzalamaya hazırlandığı belirtiliyor.

West Browich Albion, transfer dönemi bitmeden orta sahaya bir ismi daha eklemenin peşinde... Bu doğrultuda Arsenal'den Ainsley Maitland-Niles ile ilgili girişimler sürüyor. Orta sahaya bir transfer daha yapılması durumunda milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun stoperde kullanılabileceği aktarılmakta.