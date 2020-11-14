Okay Yokuşlu: Umarım yarın keyif veren bir milli takım görürüz

UEFA Uluslar Ligi’nde yarın Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okay'ın açıklamaları:

“Artık son iki maçımız grupta ve hedefimiz doğrultusunda son iki final maçı” diyen milli futbolcu “4 maçtır galibiyet alamıyoruz ve artık bunu sonlandırmak istiyoruz. Çünkü var olan potansiyeli sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım yarın keyif veren bir milli takım görürüz” açıklamasında bulundu.

Fedor’un iyi bir arkadaşı olduğunu söyleyen Yokuşlu, “Geçen sene birlikte oynama fırsatı bulduk. Açıkçası takımda iyi iletişimde olduğum kişilerden bir tanesiydi. O bahsettiğiniz videoda bize Rusça öğretmeye çalışıyordu. Onun öğrettikleri günlük hayatta kullanılacak tarzdan değildi. Ara sıra kendisiyle konuşuyoruz. İyi bir arkadaşım” dedi.

Önemli olanın maçı sonuna kadar bırakmamak olduğuna vurgu yapan başarılı oyuncu, “Son maçlarda böyle olmuş olabilir ama grup aşamalarında bunu tüm maça yaydıklarımız oldu. Bu takım bunu yapabildiğini gösterdi. Bazen işler istediğiniz gibi çıkmayabilir. Önemli olan şey bu reaksiyonu maç başından beri yapmaya başlamak. Bu da inşallah en yakın zaman da olacak” ifadelerini kullandı.



