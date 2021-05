Okay Yokuşlu: Turnuva her sonuca açık

Sezonu Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da tamamlayan Okay Yokuşlu, Euro 2020 hazırlıklarına katılmak için Türkiye'ye geldi. Okay Yokuşlu turnuva öncesi açıklamalarda bulundu.

Okay Yokuşlu, "Bir an önce kampa katılmak girmek istiyorum. Bizim için çok önemli bir turnuva, hem bireysel hem de takım olarak. Hem takıma hem hocalarımıza güvenimiz tam, bu yolun sonuna kadar gidebileceğimize inanıyorum. Bu seviyede kolay maç yok. Öncelikle gruptan çıkmayı hedef alıp ardından turnuvanın her sonuca açık olacağının bilincinde devam edeceğiz. Her maça teker teker konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı